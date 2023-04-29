رئيسة الحكومة تعقد جلسة عمل وزارية حول ملف الهجرة

عقدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، جلسة عمل وزارية، يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، خصّصتها لمواصلة النظر في ملف الهجرة.



وقد استعرض المجلس، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، آخر المستجدات بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس كما تناول الوضع على سواحل ولاية صفاقس لاسيما بعد انتشال عدد من الجثث لمهاجرين غير نظاميين إثر غرق مراكبهم عرض البحر.



وفي هذا السياق، استعرض المجلس مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية في التعامل مع الوضع بولاية صفاقس، مثمنًا في ذات الشأن دور منظمة الهلال الأحمر التونسي في تعزيز مجهودات الدولة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية.



كما تابع المجلس أشغال إعداد برنامج وطني للتعاطي مع ظاهرة الهجرة وذلك وفق مقاربة شاملة وضمن أطر محددة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والانسانية والأمنية لهذه الظاهرة.



وذكرت رئاسة الحكومة أن المجلس الوزاري تم عقده بحضور منظمة الهلال الأحمر التونسي والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني أفاد اليوم بأن الوحدات البحرية بإقليم البحري بالوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية) تمكنت من انتشال 210 جثة في الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أفريل 2023، مضيفا أنه حسب المعاينات الأولية فإن الجثث تعود لجنسيات إفريقية جنوب الصحراء في انتظار استكمال تقارير الطب الشرعي.



