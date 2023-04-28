نبيل معلول: مباراتنا امام شبيبة القبائل لن تكون سهلة رغم اسبقية الذهاب

واضاف خلال لقاء اعلامي انعقد اليوم الجمعة بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس "لقد ابلغت اللاعبين مباشرة بعد مقابلة الذهاب ان مباراة الاياب لن تكون سهلة اذ لم نضمن الترشح بعد" داعيا الى ضرورة المحافظة على التركيز والهدوء لتفادي اي مفاجاة غير سارة خاصة وان سيناريو الانسحاب امام وفاق سطيف في النسخة الاخيرة من رابطة الابطال الافريقية في مثل هذا الدور لا يزال عالقا في الاذهان.وتابع نبيل معلول "نتطلع الى مواصلة سلسلة النتائج الايجابية التي حققناها خلال الفترة الاخيرة رغم فقداننا بعض العناصر الاساسية ويبقى هاجسنا الرئيسي هو تجاوز التداعيات السلبية لغياب المهاجم حمدو الهوني باعتبار دوره المؤثر الى جانب محمد علي بن رمضان صلب المنظومة الهجومية للفريق".وقال في هذا السياق "سينكب تفكيرنا لايجاد التوازن الهجومي على مستوى الرواقين الايمن والايسر لتعويض غياب الهوني وربما نقوم ببعض التغييرات على التنظيم التكتيكي الهجومي او على مستوى مراكز اللاعبين مع مواصلة اعتماد طريقة هجومية عبر امتلاك الكرة باكبر نسبة ممكنة" مشيرا الى ان انيس البدري الذي تغيب في الفترة الاخيرة بسبب التزامات عائلية يعد احد الحلول البديلة بالنظر الى ما يملكه هذا اللاعب من خبرة كبيرة.ومن جهته، اشار لاعب وسط الترجي الرياضي غيث الوهابي الى ان المباراة ستكون صعبة مثل حوار الذهاب مبينا ان الترجي الرياضي يتعين عليه الاستعانة بخبرته القارية من اجل تحقيق نتيجة ايجابية وضمان التاهل الى الدور نصف النهائي.واضاف "يحدونا عزم راسخ على مواصلة سلسلة النتائج الايجابية التي حققناها مؤخرا خاصة وان نتيجة الذهاب تخدم مصلحتنا وسنحاول المحافظة على تلك الاسبقية وتدعيمها بهدف الاستمرار في مشوار رابطة الابطال الافريقية الى نهايته بذات العقلية الانتصارية".