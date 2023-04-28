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وزير الصحة يشدّد على أهمّية دليل المهنيين المتدخّلين في مجال اضطرابات طيف التوحّد لتحسين الخدمات المسداة لهذه الفئة من الأطفال

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 13:13 قراءة: 0 د, 57 ث
      
شدد وزير الصحة علي المرابط على أهمّية دليل المهنيين المتدخّلين في مجال اضطرابات طيف التوحّد لمزيد تحسين الخدمات المسداة لهذه الفئة من الأطفال وعائلاتهم.

وأكد علي المرابط خلال جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بمقرّ الوزارة لتقديم هذا الدليل وذلك بمشاركة رؤساء أقسام الطبّ النفسي للأطفال والكهول وطب الأعصاب للأطفال والكهول بالمؤسسات الإستشفائيّة وممثّلي الجمعيّات العلميّة المختصّة في المجال وإطارات الهياكل المعنيّة بوزارة الصحة، على ضرورة التّنسيق بين مختلف الأطراف والاختصاصات لضمان نموّ الأطفال المصابين بطيف التوحّد في أحسن الظّروف.

و أوصى بضرورة تيسير إدماج هذه الفئة من الأطفال إجتماعيا واقتصاديا انطلاقا من إنجاح إدماجهم التّربوي منذ سنوات ما قبل الدّراسة تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال فضلا عن العمل على تكثيف حملات التحسيس والتوعية والتقصّي المبكّر والتعهّد باضطرابات طيف التوحّد لدى الأطفال.

ويندرج دليل المهنيين المتدخّلين في مجال اضطرابات طيف التوحّد، الذّي أعدّه قسم الطبّ النّفسي للأطفال والمراهقين وجمعيّة أحبّاء قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى الرازي بمنوبة، في إطار تفعيل محاور المخطّط الوطني متعدّد القطاعات للنّهوض بالصحّة النفسيّة للطفل والمراهق والذّي شرعت وزارة الصحّة في تنفيذه مع عدد من الشركاء.

ويتيح هذا الدليل للأطفال وأوليائهم وعموم المواطنين التعرف على مختلف مهنيّي الصحة المتدخلين في مجال التعهد بطيف التوحد والمسار العلاجي للحالات.


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