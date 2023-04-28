افاد الترجي الرياضي التونسي ان فحوصا اجراها لاعبه رياض بن عياد بعد تعرضه الى إصابة في المباراة التي جمعت الترجي مع النجم الرياضي الساحلي في اطار مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ، أثبتت إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة وهو ما سيستدعي تدخلا جراحيا يتقرر على إثره مدة الراحة التي سيركن لها اللاعب.
إصابة لاعب الترجي التونسي رياض بن عياد على مستوى الأربطة المتقاطعة
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