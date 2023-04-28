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نحو مزيد النهوض بقطاع صناعة مكونات الطائرات

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 07:32 قراءة: 0 د, 43 ث
      
استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مساء الخميس بمقر الوزارة، رئيس مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطيران والفضاء "تيري اوري ميراند" .

وتم خلال اللقاء التطرق لأهمية قطاع مكونات الطائرات وآفاق تطويره الى جانب دور المجمع في مزيد النهوض بهذا القطاع خصوصا بعد جائحة كوفيد قصد المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل .

وأكدت نائلة نويرة القنجي خلال هذا اللقاء حرص مصالح الوزارة على مساندة الصناعيين في مجال صناعة مكونات الطائرات والعمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع إلى تونس .

كما قدمت برنامج العمل الهادف إلى مزيد النهوض بالقطاع في إطار مقاربة تشاركية تضم جميع الأطراف المعنية في إطار الإعداد لميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة مكونات الطائرات خلال الفترة القادمة.
يشار أن 90 مؤسسة صناعية ناشطة في هذا القطاع تؤمن حوالي 20 ألف موطن شغل . كما سجلت الصادرات حوالي 2 مليار دينار موفى سنة 2022.

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