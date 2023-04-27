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إحباط عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة في صفاقس والمهدية والمنستير (الحرس الوطني)

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس، قرقنة والمهدية)، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 26 و27 أفريل 2023، من إحباط 13 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 501 مجتازا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفق المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

كما أفاد المصدر ذاته بأنه وفي إطار العمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات ساقية الدائر وجبنيانة (صفاقس) والمنستير، أمس الأربعاء، من ضبط 10 أشخاص، من بينهم عدد 4 تونسيين والبقية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأضاف أن النيابة العمومية أذنت، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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