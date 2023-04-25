تعيين مديرة عامة جديدة على راس الشركة الوطنية للنقل بين المدن

وقع تكليف منيرة اليحياوي بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للنقل بين المدن، بمقتضى أمر عدد 288 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023، وفق ما ورد بالرائد الرسمي الصادر، الثلاثاء.



