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بطولة افريقيا للاعبين المحليين : الكاف يفتح باب الترشحات لتنيظم نسخة 2024

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 22:52 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باب الترشحات لتنظيم النسخة الثامنة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم حسب ما اورده موقعه الرسمي.
كما أعلن الكاف عن فتح باب الترشحات لتنظيم المرحلة النهائية لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للسيدات محددة آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح يوم الأحد 6 ماي الجاري.
واضاف الاتحاد الافريقي أنه مكتبه التنفيذي سيكون مكلفا بدراسة ملفات الاتحادات الوطنية للمسابقتين المذكورتين".
وكانت النسخة الأخيرة لبطولة افريقيا للاعبين المحليين جرت من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023 بالجزائر وتوج بلقبها منتخب السنغال على حساب نظيره الجزئري بركلات الترجيح بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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