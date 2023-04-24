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بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي يقود فريقه الكويت لفوز عريض امام كاظمة 4-1

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 09:45 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قاد المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي فريقه الكويت المتصدر لتحقيق فوز عريض على ملاحقه المباشر كاظمة بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الكويت لكرة القدم.
وسجل طه ياسين الخنيسي ثنائية في الدقيقتين (55 من ركلة جزاء و79) بينما اكمل محمد مرهون في الدقيقة (11) ويوسف ناصر (90 زائد 5 من ركلة جزاء) الرباعية فيما أحرز هدف كاظمة ناصر الفرج في الدقيقة (57).
وعزز الكويت صدارته للمسابقة برصيد (43) نقطة بفارق أربع نقاط عن كاظمة (39) نقطة.

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