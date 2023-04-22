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وفد نادي الذكاء الاصطناعي "أبطال حفوز" يتوّج بالجائزة الأولى في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي بمدينة هوستين الامريكية

Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 23:58 قراءة: 0 د, 42 ث
      
توّج وفد نادي الذكاء الاصطناعي "أبطال حفوز" بالجائزة الأولى في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي FIRST LEGO LEAGUE التي اقيمت بمدينة هوستين الأمريكية من 19 إلى 22 أفريل الجاري،وفق ما ذكرته مساء اليوم السبت رئاسة الحكومة في بلاغ لمصالح الاعلام بها.

وتقدمت رئيسة الحكومة ،نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة بأحر التهاني لأبطال حفوز على تألقهم الباهر ولكل من ساهم في هذا الانجاز، ولتمثيلهم لتونس أحس تمثيل.
وكان نادي الروبوتيك "أبطال حفوز" قد فاز بالمركز الأول في البطولة الوطنية للروبوتيك بتونس وتأهل بالتالي للبطولة العالمية للروبوتيك التي استضافتها مدينة هوستين وذلك لتمثيل تونس في واحدة من أكبر الفعاليات الدولية في مجال الروبوتيك والبرمجيات الحديثة.



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