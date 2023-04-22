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فريد بن جحا: فتح بحث تحقيقي في شبهة القتل العمد بعد وفاة عون بالحرس الوطني

فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية
Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 10:12 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفاد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، مساء الجمعة في تصريح لـ"وات"، أن بحثا تحقيقيا في شبهة القتل العمد مع سابقية القصد جرى فتحه بعد وفاة عون من الحرس الوطني.

وأوضح بن جحا أن العون توفي، اليوم بمنطقة البرادعة، بعد تشابكه مع شاب كان والده استنجد بدورية امنية قصد ايقافه بسبب عقوقه وإساءة معاملة والده.

وبين المتحدث أن الهالك، وهو من مواليد 1969، كان من بين عناصر الدورية التي استجابت لاستنجاد الأب وحصل بينه وبين الشاب تشابك إلى أن فارق الحياة.

وأضاف، في ذات السياق، أن قاضي التحقيق تنقل إلى مكان الحادثة وعاين جثة الهالك فيما كشف الفحص الأولي للطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت عن سكتة قلبية.

وشدد بن جحا على أن الابحاث لا تزال متواصلة مع انتظار صدور التقرير النهائي للطبيب الشرعي.

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