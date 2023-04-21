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بطولة انقلترا - أرسنال يخطف تعادلا مخيبا مع ساوثامبتون

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 22:56 قراءة: 0 د, 48 ث
      
سجل أرسنال المتصدر هدفين في الدقائق الأخيرة ليتعادل 3-3 مع ساوثامبتون المتذيل في ضربة أخرى لآماله في الفوز بالبطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الجمعة.
وتلقت شباك أرسنال هدفين في أول 15 دقيقة من كارلوس ألكاراز وتيو والكوت لاعب أرسنال السابق.
وقلص غابرييل مارتينيلي الفارق لصالح صاحب الضيافة في الدقيقة 20 وكاد أن يدرك أرسنال التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول لكن لاعبي ساوثامبتون أبعدوا ضربة الرأس التي لعبها بن وايت من على خط المرمى.
وسجل البديل دوي كاليتا-كار الهدف الثالث لساوثامبتون في الدقيقة 66 لكن القائد مارتن أوديغارد قلص الفارق في الدقيقة 87 من تسديدة هزت الشباك قبل أن يدرك بوكايو ساكا التعادل من مسافة قريبة بعدها بدقيقتين.
وفرض أرسنال حصارا على مرمى ساوثامبتون لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز.
ويتصدر أرسنال المسابقة برصيد 75 نقطة من 32 مباراة بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي الذي لعب 30 مباراة قبل المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.
ويتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 24 نقطة.

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