رئيس الجمهورية يؤكد رفضه التدخل السافر في الشؤون الداخلية لتونس من قبل عواصم وجهات خارجية

اكد الرئيس قيس سعيد مساء اليوم الخميس في كلمة القاها في مستهل جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم عقدت بقصر الحكومة بالقصبة، رفضه ما اسماه "التدخل السافر في الشؤون الداخلية لتونس" معتبرا ان ما صدر عن بعض العواصم و الجهات اثر الإيقافات الأخيرة "غير مقبول" .
وقال الرئيس سعيد " نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بان يتدخل احد في شؤوننا" مضيفا في السياق ذاته " لن نسمح لأي كان بان يتدخل في شاننا الداخلي ونحن لسنا دولة مستعمرة او تحت الوصاية "
ودعا رئيس الدولة تلك الجهات و العواصل والتي لم يسمها الى الكف "عن محاولات التدخل " معتبرا ان التونسيين "ليسوا "تلاميذ ينتظرون دروسا من بعض الاشخاص ".
وشدد الرئيس قيس سعيد على ان تلك الايقافات و التحقيقات امام القضاء لعدد من الاشخاص والتي اثارت انزعاج عدد من العواصم والجهات "تتعلق بدعوة الى حرب اهلية " وأنه "تم تطبيق القانون (علىالموقوفين) من قبل قضاة شرفاء"،حسب تعبيره نافيا في السياق ذاته انه "لم يتم اعتقال أي شخص من اجل راي ابداه او من اجل موقف اتخذه"
وابدى الرئيس قيس سعيد "استغرابه" من عدم انزعاج تلك الجهات سابقا من احداث دامية شهدتها تونس ومنها تفجير حافلة للامن الرئاسي في اواخر سنة 2015 و حادثة قتل 13 جنديا على ايدي ارهابيين في شهر رمضان .
وصدرت عن بعض الدول والمنظمات الدولية "مواقف عبرت فيها عن قلقها" على إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي،رئيس حركة النهضة الموقوف منذ 3 ايام الى جانب افراد آخرين من حركته وذلك على خلفية تصريحات في اجتماع حزبي .
وتمت إحالة الموقوفين وفقا للفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارجح قد اعتبرت امس في بيان على خلفية ما صدر من مواقف خارجية من دول شريكة لتونس على خلفية تلك الايقافات الخارجية أن "العدالة تمارس في تونس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة "، وفق ما ورد في نص البيان.
وقال الرئيس سعيد " نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بان يتدخل احد في شؤوننا" مضيفا في السياق ذاته " لن نسمح لأي كان بان يتدخل في شاننا الداخلي ونحن لسنا دولة مستعمرة او تحت الوصاية "
ودعا رئيس الدولة تلك الجهات و العواصل والتي لم يسمها الى الكف "عن محاولات التدخل " معتبرا ان التونسيين "ليسوا "تلاميذ ينتظرون دروسا من بعض الاشخاص ".
وشدد الرئيس قيس سعيد على ان تلك الايقافات و التحقيقات امام القضاء لعدد من الاشخاص والتي اثارت انزعاج عدد من العواصم والجهات "تتعلق بدعوة الى حرب اهلية " وأنه "تم تطبيق القانون (علىالموقوفين) من قبل قضاة شرفاء"،حسب تعبيره نافيا في السياق ذاته انه "لم يتم اعتقال أي شخص من اجل راي ابداه او من اجل موقف اتخذه"
وابدى الرئيس قيس سعيد "استغرابه" من عدم انزعاج تلك الجهات سابقا من احداث دامية شهدتها تونس ومنها تفجير حافلة للامن الرئاسي في اواخر سنة 2015 و حادثة قتل 13 جنديا على ايدي ارهابيين في شهر رمضان .
وصدرت عن بعض الدول والمنظمات الدولية "مواقف عبرت فيها عن قلقها" على إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي،رئيس حركة النهضة الموقوف منذ 3 ايام الى جانب افراد آخرين من حركته وذلك على خلفية تصريحات في اجتماع حزبي .
وتمت إحالة الموقوفين وفقا للفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارجح قد اعتبرت امس في بيان على خلفية ما صدر من مواقف خارجية من دول شريكة لتونس على خلفية تلك الايقافات الخارجية أن "العدالة تمارس في تونس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة "، وفق ما ورد في نص البيان.
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