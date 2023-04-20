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وزير الداخلية والسفير الفرنسي يستعرضان في لقائهما التعاون في مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات

Publié le Jeudi 20 Avril 2023 - 07:04 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تم خلال اللقاء الذي جمع وزير الداخلية كمال الفقي بسفير الجمهوريّة الفرنسية بتونس "أوندري باران" الأربعاء بمقر الوزارة، استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات.

كما تم التأكيد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها إلى أسمى المراتب تجسيما لتطلعات الشعبين الصديقين.

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