المنتخب التونسي للرقبي ب15 لاعب (أقل من 20 عاما ) يتحول الى نيروبي (كينيا) للمشاركة في بطولة افريقيا

انطلقت اليوم رحلة المنتخب التونسي للرقبي ب15 لاعب (صنف أقل من 20 عاما ) نحو نيروبي (كينيا) للمشاركة في بطولة افريقيا المقررة من 20 أفريل الى 1 ماي المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي .

وتشارك في الدورة التي ينظمها الاتحاد الافريقي للرقبي ثمانية منتخبات وهي تونس وزيمبابوي وكوت ديفوار وناميبيا وزمبيا ومدغشقر وكينيا واوغندا.

وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور الاول من الدورة (ربع النهائي) يوم 22 افريل الجاري منتخب مدغشقر

وتقام الدورة للمرة الخامسة على التوالي في نيروبي.

ويذكر ان المنتخب التونسي للرقبي (اقل من 20 سنة) وصل نهائي الدورة عامي 2017 و2028



