ميناء حلق الوادي يتأهب غدا الخميس لانطلاق موسم الرحلات السياحية البحرية في ظل توقعات باستقبال 45 رحلة و200 الف سائح سنة 2023

يتأهب ميناء حلق الوادي، غدا الخميس، لاستقبال السفينة السياحية العملاقة "ام اس سي جرانديوسا"، التي سيكون على متنها 5500 سائح ، لتعطي بذلك إشارة انطلاق موسم الرحلات السياحة البحرية بالميناء، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل، الأربعاء.





وكشف بلاغ وزارة النقل ان ميناء حلق الوادي سيستقبل معدل رحلتين في الأسبوع، ليصل عدد الرحلات خلال سنة 2023 الى زهاء 45 رحلة وحوالي 200 ألف سائح.





وأوضح المصدر ذاته ان السياح الذين سيحلون غدا الخميس، على متن السفينة السياحية العملاقة "ام اس سي جرانديوسا"، سيقومون برحلات منظمة للمواقع الأثرية والسياحية بالعاصمة وضواحيها.





يذكر أن ميناء حلق الوادي قد شهد قدوم نحو 37 رحلة خلال موسم 2022 على متنها حوالي 55 ألف راكب بعد توقف ناهز الثلاث سنوات. وقد تضرر القطاع سنة 2015 اثر تسجيل هجوم ارهابي على متحف باردو ذهب ضحيته 20 سائحا جاؤوا إلى تونس في إطار رحلة بحرية تلته تداعيات جائحة كوفيد - 19.



وكانت سنة 2010 وجهة مميزة للسياحة البحرية في تونس التي استقطبت حوالي 900 ألف سائح قدموا على متن هذه الرحلات بمعدل رحلتين بحريتين كل أسبوع.



وتعتبر تونس رائدة في مجال السياحة البحرية وهي عضو مؤسس في المنظمة المتوسطية للسياحة البحرية منذ سنة 2006 وعضو لفترتين في مكتبها التنفيذي. وقد انطلق نشاط السفن السياحية بميناء حلق الوادي في بداية الثمانينات.



