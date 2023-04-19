Babnet

إنقاذ 261 مجتازا للحدود البحرية خلسة بقرقنة وضبط 12 تونسيا بصدد التحضير لعمليّة اجتياز بالبقالطة

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 16:30 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (صفاقس وقرقنة)، أمس الثلاثاء، من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 261 مجتازا، وفق ما كشف عنه المتحدّث الرّسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني.

وبيّن المصدر على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنّ مراكب هؤلاء المجتازين، تعرّضت للغرق عرض البحر، موضّحا أنّ 223 مجتازا كانوا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أما البقية فهم تونسيون، مؤكّدا أنّه تمّ اتخاذ ما يتعين في شأنهم من إجراءات، بعد إستشارة النيابة العمومية.

من جهة أخرى أضاف المتحّدث باسم إدارة الحرس، أنّ دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالبقالطة (المهدية)، وفي إطار العمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت ليلة أمس الثلاثاء، من ضبط 12 شخصا تونسيا، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما أفاد بأنّه تمّ حجز مركب بحري مجهز بمحرك لديهم وأنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، بإذن من النيابة العمومية، إثر استشارتها.

ليلى


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265258


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 أفريل 2023 | 28 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:00 12:25 05:41 04:08
Babnet
21°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1225°-1523°-1523°-1324°-15
  • Avoirs en devises
    21720,4

  • (18 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,35852 DT        1$ =3,05589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 Avril)   1377,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    