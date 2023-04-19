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مهرجان المدينة بتوزر يختتم دورته الـ13 ويعلن عن انطلاق مشروع ثقافي يحمل اسم "سوليست المدينة"

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 18:43 قراءة: 0 د, 56 ث
      
اختتم مهرجان المدينة بتوزر دورته الثالثة عشرة مساء أمس الثلاثاء بسهرة للموسيقى التونسية احتضنها فضاء دار بن عزوز بالمدينة العتيقة، وقدمتها فرقة أوتار الطرب للموسيقى استمتع خلالها جمهور المهرجان بوصلة من الأغاني التونسية للفنانين لطفي بوشناق وزياد غرسة.
وتخللت السهرة عدة فقرات منها عرض للأزياء التقليدية وتكريم أوفياء المهرجان الذين واكبوا جميع فعالياته فضلا عن تكريم فريق "سوليست المدينة" وهو مشروع ثقافي أعلنت إدارة المهرجان عن انطلاق تنفيذه بالشراكة مع المركب الشبابي بتوزر وعدة جمعيات وأطراف أخرى.
ويتمثل المشروع وفق وسيم قريشي المدير الفني للمهرجان، في مهرجان "ديجتال" للعزف المنفرد والموسيقى الالكترونية يثمن روح المدينة العتيقة بتوزر، ويتضمن وصلات موسيقية ومحتوى فني ثقافي من خلال الفيديوهات الحية للمدينة. وسيطرح هذا المهرجان في الأيام القليلة القادمة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب.
ولفت المصدر ذاته لوات أن دورة المهرجان لهذا العام تميزت بالإنتاج الثقافي الخاص بالمهرجان منها عرض حكواتي المدينة في ساحة أولاد الهادف المدينة العتيقة وعرض "طبوع المدينة" وهو عرض موسيقي تقليدي.
وأشار إلى أن هيئة تنظيم الدورة عملت على تلبية أذواق فنية مختلفة ومتنوعة حيث تضمن معارض فنية لمنتجات الصناعات التقليدية وكذلك للفن التشكيلي وأمسية شعرية وندوة فكرية حول معمار الجريد بالإضافة إلى السهرات الفنية.

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