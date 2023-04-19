المرصد الوطني للفلاحة: ارتفاع بنسبة 8ر0 بالمائة في عائدات صادرات التمور إلى غاية موفى شهر مارس 2023

ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 8ر0 بالمائة، لتصل إلى 3ر566 مليون دينار منذ انطلاق الموسم وحتى نهاية مارس 2023، مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2022، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.



وسجلت كميات التمور المصدرة انخفاضا بنسبة 1ر2 بالمائة، مقارنة بموسم 2022/2021 ، لتناهز 1ر91 مليون طن، وفق المصدر ذاته



وارتفع متوسط ​​السعر المسجل خلال الستة أشهر الأولى من الموسم بنسبة 3 بالمائة، اي 072ر6 دينار للكيلوغرام ، مقابل 85ر5 دينار للكيلو غرام، خلال الفترة نفسها من الموسم السابق



ويعد المغرب، بحسب المرصد الوطني للفلاحة، المستورد الأول للتمور التونسية بنسبة 5ر22 بالمائة، من الكميات المصدرة خلال الستة أشهر الأولى من موسم 2022/-2023، تليها إيطاليا بنسبة 28ر7 بالمائة و فرنسا بنسبة 3ر7 بالمائة.



وشكل صنف دقلة النور 6ر88 من الكميات المصدرة، أي 4ر83 مليون طن بقيمة 7ر538مليون دينار.



