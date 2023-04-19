وزير الصحة يهنئ فرق المساعدة الطبية الإستعجاليّة على حصولهم على موافقة منظّمة الصحّة العالمية للإنخراط في الفرق الميدانيّة العالميّة

هنأ وزير الصحة علي المرابط ،صباح اليوم الثلاثاء ،فرق المساعدة الطبية الإستعجاليّة على حصولهم على موافقة منظّمة الصحّة العالمية للإنخراط في الفرق الميدانيّة العالميّة(EMT) « Emergency Medical Team ».



وعبر الوزير ، في إطار ورشة عمل حول اعتماد فرق الإسعاف الطبّي بقسم المساعدة الطبية الإستعجاليّة بتونس ، عن مساندته لهذا المشروع الذّي يجسّد مجدّدا الرّيادة التونسيّة في مجال الطبّ الاستعجالي والاستجابة لمعالجة الأزمات الإنسانية والطوارئ الصحّية.



وخلال اشرافه على موكب تكريم المشاركين ضمن الفريق الصحّي المتطوّع لمساندة جهود إغاثة الشعب السّوري المتضرّر من زلزال فيفري الماضي، ذكّر الوزير بالإشادة التّي لقيها فريق الإنقاذ والفريق الطبّي التّونسي بكلّ من تركيا وسوريا والتدخّلات الناجعة التّي تمّ تأمينها من قبل المشاركين من مختلف القطاعات والاختصاصات إلى جانب متطوّعي الهلال الأحمر التونسي.





