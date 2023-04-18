الخطوط التونسية السريعة تقرر برمجة رحلات إضافية بمناسبة عطلة عيد الفطر

أقرت الخطوط التونسية السريعة إجراءات استثنائية خاصة بمناسبة عطلة عيد الفطر، من خلال برمجة رحلات اضافية لتأمين أفضل الظروف لتنقل التونسيين، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء.



وأوضحت الوزارة ان البرمجة الاستثنائية ستكون كالآتي:



رحلة إضافية على مطار توزر يوم الخميس 20 افريل 2023

رحلة إضافية على مطار جربة يوم الخميس 20 افريل 2023

رحلة إضافية على مطار توزر يوم الأحد 23 افريل 2023

رحلة إضافية على مطار جربة يوم الأحد 23 افريل 2023



