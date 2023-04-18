قابس: عراقيل عقارية تحول دون انجاز شركة الغراسة والبستنة لمشروع انتاج اعلاف وآخر للخشب

قال المدير العام لشركة الغراسة والبستنة بقابس عبد السلام بسيسة، أن الشركة أعدت دراسة معمقة حول انتاج الأعلاف وخاصة منها "الفصة القابسية" وذلك باستعمال مياه الحمامات الاستشفائية أو المياه المعالجة المتأتية من التطهير، مشيرا الى ان الانتاج من هذه الأعلاف قدر ب12.5 طنا للهكتار الواحد.



وبين بسيسة أن من شأن هذا المشروع، الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، أن يوفر مداخيل محترمة للشركة وانتاجا مهما من الأعلاف فضلا عن كونه سيساعد على خلق حوالي 300 موطن شغل، وذكر أن شركة الغراسة والبستنة بقابس تقوم حاليا بالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي بالجهة لاعداد دراسة ثانية حول زراعة شجرة الباولونيا على مساحة 900 هكتار وذلك بغاية انتاج الخشب والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.



وأوضح بسيسة أن الاشكال الوحيد الذي يعترض انجاز المشروعين، يتمثل في توفير الأراضي اللازمة سواء كانت دولية أو اشتراكية، مشيرا الى ان الادارة العامة للشركة قد تقدمت للغرض بعدة مطالب لسلطة الاشراف وأنها تنتظر الجواب على هذه المطالب.



