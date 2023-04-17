الرابطة المحترفة الأولى: اتحاد بن قردان يتقدم باثارة قانونية ضد النادي الصفاقسي

أعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان اليوم الاثنين التقدم باثارة قانونية ضد النادي الرياضي الصفاقسي، على خلفية اشراك الأخير لـ 5 لاعبين أجانب في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



يذكر أن مباراة الاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي كانت قد انتهت بفوز أبناء عاصمة الجنوب بهدفين لهدف.

ويحتل الاتحاد الرياضي ببنقردان المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 6 نقاط، في حين يحتل النادي الرياضي الصفاقسي المركز السادس بـ 5 نقاط.







