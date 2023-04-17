Babnet

الرابطة المحترفة الأولى: اتحاد بن قردان يتقدم باثارة قانونية ضد النادي الصفاقسي

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 17:15 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان اليوم الاثنين التقدم باثارة قانونية ضد النادي الرياضي الصفاقسي، على خلفية اشراك الأخير لـ 5 لاعبين أجانب في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

يذكر أن مباراة الاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي كانت قد انتهت بفوز أبناء عاصمة الجنوب بهدفين لهدف.
ويحتل الاتحاد الرياضي ببنقردان المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 6 نقاط، في حين يحتل النادي الرياضي الصفاقسي المركز السادس بـ 5 نقاط.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265133


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 17 أفريل 2023 | 26 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:57 16:01 12:26 05:43 04:11
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1222°-1022°-1225°-1423°-16
  • Avoirs en devises
    21715,9

  • (17 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36200 DT        1$ =3,04176 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 Avril)   1190,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    