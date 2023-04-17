المنستير: "شعبانية الأجيال" مأدبة جماعية رمضانية من أجل ترسيخ قيم التسامح والتآخي

تحت شعار "جيب قفتك وشق الفطر معانا"، نظمت مساء أمس الاحد، جمعية "نادي الأجيال" بالمنستير التظاهرة الثقافية الرمضانية "شعبانية الأجيال" في دورتها الثامنة، وذلك أمام المدخل الرئيسي لقصر سقانس الذي كان يمثل سابقا المدينة القديمة



ودأبت جمعية "نادي الأجيال" على تنظيم التظاهرة منذ 8 سنوات من أجل ترسخ قيم التسامح والتقارب بين الأجيال والجهات والتعارف، وشاركت في هذه المأدبة الرمضانية مساء أمس،عائلات من المنستير وطوزة وبنان وجمال وبوحجر، وفق رئيس الجمعية فتحي بسباس



وفسر الباحث في التاريخ الشعبي حسين بلحاج يوسف أنّ مصطلح "شعبانية" الذي تطلق عليه مادبة العشاء، مشتق من كلمة شعبان إذ في العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان تجلب عدّة أسر أكلات تتشارك في أكلها مع بعضها البعض العائلات وهي أيضا فرصة للسمر، وفي التراث الشعبي كان يقال ان امراة في فترة الحرب العالمية الثانية دابت على تنظيم مأدبة التسامح بين الأديان وهي مادبة "شعبانية"



وثمن من جهته النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير محمّد زياد الماهر هذه التظاهرة التي تتسم بأجوائها البسيطة والعائلية والتي "توطد العلاقات بين المشاركين فيها فكأنّها مأدبة وسط دار عربي" وفق تعبيره ل"وات"، وأكد عدد من الحاضرين من بينهم الفنّان والناشط في المجتمع المدني محمّد الصياح ل"وات" ان كافة عائلته تنتظر هذه التظاهرة السنوية باعتبارها مناسبة لترسيخ صلة الرحم والقرابة.



وشملت فقرات هذه التظاهرة مواكبة إطلاق مدفع الإفطار ومأدبة إفطار جماعية وقراءات شعرية مع الباحث في التراث الشعبي والشاعر حسين بلحاج يوسف والشاعرة الشابة أصيلة الكاف هالة ظريفي وسلامية ومراوحات غنائية شبابية .



