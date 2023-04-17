صفاقس: عازف آلة القانون التركي العالمي "آي تاتش دوغان"...عرض استثنائي بمواصفات عالمية

عاش جمهور صفاقس، وتحديدا عشاق الموسيقى الراقية وآلة القانون الساحرة، في سهرة أمس الأحد، أوقتا رائقة، مع العرض الموسيقي الإستثنائي بمواصفات عالمية، الذي أحياه عازف آلة القانون التركي العالمي، آي تاتش دوغان، أمنه معهد الكروان للموسيقى بصفاقس، وذلك ضمن الدورة 26 لمهرجان المدينة.



عازف آلة القانون التركي، آي تاتش دوغان، الذي يعرض لأول مرة في مدينة صفاقس، حرك سواكن الجمهور الحاضر، الذي وفد بعدد لافت لمواكبة العرض، وهو يعزف على آلة القانون بأنامله الساحرة، أجمل التقاسيم والمؤلفات الموسيقية الإرتجالية الساحرة، معتمدا على مخزونه وموروثه الموسيقي، وإلمامه بعلم المقام وفهمه لأجزائه الدقيقة، رافقه فيها عدد من الموسيقيين التونسيين من طراز عالمي، وهم محمد حاتم هميلة على آلة الإيقاع، وزياد الزواري على آلة الكمان، وأسامة مهيدي على آلة البيانو، وعبد العزيز الشريف على آلة القيتار باس، وذلك في حوار موسيقي راق وممتع، بين الموسيقى التركية والموسيقى الشرقية والموسيقى التونسية.



سهرة الحوار على الآلات الموسيقية بأنامل ساحرة الذي أمنها عازف آلة القانون التركي العالمي، آي تاتش دوغان، رفقة نخبة من الموسيقيين التونسيين العالميين، وصاحبة الخامة الصوتية الرقيقة، الفنانة رانية بونواس، لم تكن سهرة الحوار بين الموسيقات فحسب بل كانت أيضا سهرة الحوار بين الثقافات، أخذت الجمهور الحاضر، الذي كان نوعيا ونخبويا في ذائقته السمعية الفنية، على مدى ساعتين من الزمن، في رحلة فنية نحو عالم الأحلام، وأطربته وشنفت آذانه بأجمل التعبيرات الموسيقية الرقيقة والساحرة، التي "ستبقى محفورة في الذاكرة "، وفق ما أفاد به عدد من الجمهور الحاضر في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



