مزارعو الفراولة بنفزة ينبهون من تلف صابتهم بسبب نقص المياه ويطالبون بحصة من مياه سد سيدى البراق

نبه مزارعو الفراولة بنفزة من ولاية باجة، الى ما يمثله نقص مياه الامطار وانقطاع مياه الري بالمنطقة السقوية وشتاتة-الطويلة، من تهديد بتلف الصابة، ووجهوا نداء لتمكينهم من حصة من مياه سد سيدى البراق بنفزة، خاصة وان موسم انتاج الفراولة قد انطلق خلال شهر افريل الجاري ويتواصل الى غاية شهر جويلية الذى يتزامن مع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة .



وقال مدير مجمع التنمية الفلاحية بوشتاتة محمد على الدلاعي ل"وات" ان المساحات المزروعة فراولة للسنة الحالية بالمنطقة السقوية بوشتاتة تفوق ال17 هكتارا، بعد ان كانت هكتارا ونصف خلال السنة المنقضية، وكان وجود سد سيدى البراق من العناصر المحددة والمشجعة على زراعة الفراولة، مبرزا ان توفر الماء شرط اساسي لمثل هذه الزراعات التى يتواصل انتاجها حتى منتصف شهر الصيف وتتطلب كميات هامة من المياه.



واعتبر مجيد الدلاعي (منتج للفراولة) ان تواصل الجفاف للموسم الرابع، لم تعرفه المنطقة منذ فترة الثمانينات، وهو يهدد الصابة بصفة جدية، وطالب بحصة من سد سيدى البراق غير البعيد عن المنطقة والذى "ضحى من اجله الاهالي باراضيهم لانجازه" وفق تعبيره، واضاف ان انتاج الفراولة تطور بوشتاتة، الا انه تاثر بنقص المياه وبدا ذلك في وزن حبات الفراولة، واكد ان المنتجين يعيشون هاجس نقص المياه ويشعرون بالخطر لان عدم ري الفراولة لمدة ثلاثة ايام من شانه ان يضيع الصابة .



وبين المختص في انتاج الفراولة كريم الدلاعي ل"وات" ان شباب المنطقة يرغبون في توسيع انتاجهم من الفراولة، بما يمكن من توفير مزيد من مواطن الشغل، لكنهم يجابهون بتحدى نقص مياه الري، ودعا الدولة الى تشجيع شباب المنطقة بتوفير المرافق الاساسية للانتاج .



ومن جهته، اكد معتمد نفزة مالك النصري ل"وات" انه سيتم تزويد المنطقة السقوية وشتاتة -الطويلة بمياه الري فى غضون الشهر القادم، مؤكدا ان انقطاع مياه الري ناتج عن عطب بمضخة بوشتاتة وقد تم نشر طلب العروض لتعويضها، مبينا انه سيكون لفلاحي المنطقة حصة من سد سيدى البراق خلال موسم انتاج الفراولة الجاري.



تجدر الاشارة الى ان معتمدية نفزة تعد من اكبر المناطق المنتجة للفراولة بتونس وقد اهلتها لذلك تربتها الرملية ورطوبتتها وتوفر مياه الري العذبة مع توفر مهارات اهالي المنطقة وتقاليد زراعتها.



