دعوة 30 لاعبا لتربص للمنتخب الوطني للاواسط منهم 11 لاعبا ينشطون في بطولات أجنبية

يدخل المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة القدم بداية من يوم الإثنين القادم في تربص تحضيري في اطار استعداداته لكأس العالم التي ستنطلق يوم 20 ماي القادم.

وسيجرى هذا التربص الجديد بتونس العاصمة انطلاقا يوم الاثنين القادم ويتواصل 3 ايام .

ووجه المدرب منتصر الوحيشي الدعوة الى 30 لاعبا للمشاركة في هذا التربص من بينهم 11 لاعبا ينشطون في بطولات أجنبية :

النادي الافريقي:مكرم الصغير - ضياء الدين الشيحي - آدم قرب - يوسف سنانة - ياسين الدريدي.

النجم الرياضي الساحلي:محمد أمين كشيش - محمد آدم الورتاني - هادي جرتيلة - راقي العواني.

النادي الرياضي الصفاقسي:محمود غربال - بركات الحميدي

الملعب التونسي:علي السعودي - الصادق قديدة.

الأولمبي الباجي:محمد وائل الدربالي- محمد عزيز النصيبي

الاتحاد الرياضي المنستيري :أحمد الجفالي

الشبيبة الرياضية القيروانية:محمد المطيري

النادي الرياضي بحمام الانف:ريان الحداد

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة:شاهين السماوي

نادي نيم الفرنسي:ريان نصراوي

نادي سنتاتيان الفرنسي:جبريل عثمان

نادي كارلسروهر الألماني:كريم العابد

نادي موناكو الفرنسي:بشير اليعقوب

نادي ساسولو الإيطالي:طوماس الزواغي

نادي دينز البلجيكي:إدريس العرفاوي

نادي أسبيطالات الإسباني:أمين شمخية

نادي ليكنوالد الألماني :سفيان جنان

نادي سوشو الفرنسي:ريان فابر

نادي ستراسبورغ الفرنسي:جياني دانجيلو

نادي باتربوروق الانقليزي:هشام شيحة



يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يكشف الى حد الآن بشكل رسمي عن مكان إقامتها بعد تخلي اندونيسيا عن التنظيم.









