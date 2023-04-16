البطولة القطرية.. يوسف المساكني رابعا في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا

احتل الدولي التونسي لاعب العربي القطري المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة القطرية لكرة القدم ورفع رصيده الى 13 هدفا بعد ان سجل هدفين لفريقه العربي في مباراته الاخيرة مع الاهلي 4-3. وهو على بعد هدفين فقط من المتصدر اللاعب الأنغولي جاسينتو دالا مهاجم الوكرة برصيد 15 هدفا .

ويحتل فريق العربي الصدارة برصيد 43 نقطة، يليه الدحيل في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.



وعلى صعيد ترتيب الهدافين يحتل الأنغولي جاسينتو دالا مهاجم الوكرة الصدارة برصيد 15 هدفا، يليه الكيني مايكل أولونغا مهاجم الدحيل والسوري عمر السومة مهاجم العربي بـ14 هدفا، وجاء خلفهما التونسي يوسف المساكني بـ13 هدفا، ثم الإيفواري يوهان بولي مهاجم الريان بـ11 هدفا، ثم أكرم عفيف مهاجم السد بـ9 أهداف متساويا مع زميله في الفريق الجزائري بغداد بونجاح، والسويدي سيرجيو كارلوس مهاجم السيلية، ثم حل خلفهم الجزائري محمد بن يطو مهاجم الوكرة والأردني يزن النعيمات مهاجم الأهلي بـ8 أهداف. وسجل الإيراني مهرداد محمدي مهاجم السيلية، والجزائري ياسين إبراهيمي لاعب الغرافة 7 أهداف.



