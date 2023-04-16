امل جربة يتعادل وديا مع الترجي الجرجيسي 1-1

تعادل امل جربة ميدون ليلة البارحة مع الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة 1-1 في مباراة ودية في سهرة رمضانية بملعب مصطفى الدوري بميدون وذلك بمناسبة إحتفال الأمل الرياضي بجربة بالذكرى 49 لتأسيسه .

وسجل للفريق المحلي امل جربة وائل بن رمضان في الدقيقة 57 ثم تمكن ناصف العطوي في الدقيقة 77 من التعديل للترجي الجرجيسي 1-1

ويستعد الفريقان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الثانية



وتابع المباراة مدرب الترجي الجرجيسي قيس الزواغي الذي كان تعرض لاصابة بليغة على مستوى الراس في اخر مباراة للفريق مع قوافل قفصة بملعب قفصة يوم 1 افريل الجاري .

ويذكر ان الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت قررت هزم فريق قوافل قفصة جزائيا امام الترجي الجرجيسي 0-2 . وقد انتهت تلك المباراة على الميدان بنتيجة 1-1

ر/زهو





