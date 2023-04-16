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وزير الخارجية يطلع على وضع أفراد الجالية التونسية بالسودان ويطمئن على ظروف إقامتهم

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع أعضاء البعثة الدبلوماسية بالخرطوم، "للاطلاع على وضع الجالية التونسية المقيمة بالسودان وللاطمئنان على ظروف إقامتها، في ظل التطورات الراهنة بهذا البلد الشقيق"، وفق بلاغ أصدرته الخارجية.

ودعا الوزير، البعثة التونسية إلى "تأمين التواصل المستمر مع أفراد جالية والإنصات لهم، لما قد يتعرضون له من صعوبات ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء"، مبرزا أهمية "التحلي بالحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات المتاحة لتأمين مقر البعثة الدبلوماسية بالخرطوم".

وذكرت الوزارة أن عدد أفراد الجالية التونسية بالسودان، يقدر بـ 110 أفراد، أغلبهم من الإطارات العليا بالمنظمات الإقليمية والدولية.

وكانت السفارة التونسية لدى الخرطوم، أفادت أمس السبت ، بأن أفراد الجالية التونسية "بخير"، وذلك على ضوء التطورات الجارية بالسودان والاشتباكات المسلحه التي اندلعت صبيحة السبت.

وأضافت السفارة أن مصالحها تتواصل مع أفراد الجالية بشكل متواتر كما وضعت على ذمتهم أرقام الهواتف التالية:
- 00249963033806
- 002499632278601
- 00249900905900

يُذكر أنّ العاصمة السودانية الخرطوم تشهد منذ أمس السبت اشتباكات بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع" (شبه العسكرية).


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