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ميسي يتجاوز رقم الاسطورة بيلي في قائمة اكثر اللاعبين اشتراكا في صنع الاهداف مع الاندية

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 10:32 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أزاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي, لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم, الأسطورة بيليه عن عرشه, بعدما سجل هدفا جديدا أضيف لسجله التهديفي في تاريخ مشاركته مع الأندية.
وشارك ميسي في مباراة فريقه, سان جيرمان, ضد لانس, مساء أمس السبت في البطولة الفرنسية, وساعد كتيبة المدرب كريستوف غالتيي على الانتصار بثلاثية لهدف, وقدم مستويات طيبة في الميدان.
وبجانب مردود ميسي في الملعب, تمكن من وضع اسمه على لوح النتيجة, مسجلا الهدف الثالث لفريقه في اللقاء, من صناعة زميله في البارك دي برانس, كيليان مبابي, عند حدود الدقيقة 42.
ويحمل الهدف الذي سجله ميسي في مباراة الأمس ضد لانس, الرقم 1004 له في مسيرته الكروية مع الأندية, في قائمة أكثر اللاعبين اشتراكاً في الأهداف على صعيد الأندية فقط, سواء بالتسجيل أو الصناعة.
وبهذا الهدف تخلص ميسي من شراكة بيليه له في هذا الرقم ,حيث تراجع أسطورة البرازيل إلى خانة الوصيف باشتراكه في تسجيل 1003 هدفا في مشواره الكروي مع الأندية.
وفي نفس الوقت, يعتبر ميسي أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى عبر التاريخ برصيد 495 هدفا, علما بأن ليو دون 703 هدفا مع الأندية, 31 منها مع باريس, و672 مع برشلونة في كل المسابقات.


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