بودن تتعهّد بالنهوض بذوي الاحتياجات الخصوصية، خلال زيارة للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

أكّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم السّبت، التزام الدولة المطلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وفقا لمقاربة ترتكز على ضمان حقوقهم وتوفير سبل نجاحهم، وذلك خلال زيارة أدتها، إلى المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.



واطلعت رئيسة الحكومة، خلال هذه الزيارة التي حضرها، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ومدير المركز رضوان النغموشي، على معرض منتجات أطفال المركز، وتحدثت إلى عدد منهم حول إبداعاتهم الفنية، موصية بضرورة توفير أفضل الظروف والامكانيات حتى يبدع كل طفل في مجاله.



وذكرت نجلاء بودن رمضان بالدور الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتي تمثّل الشريك الرئيسي للدولة في التعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من حيث الوقاية والرعاية والادماج.



وقد شاركت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة وجبة الافطار مع عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ثم تابعت عرضا موسيقيا أثثه أطفال المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت.



ويذكر أنّ المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يختص بتنفيذ برامج التربية المختصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة.



