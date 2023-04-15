الحرس الوطني: إلقاء القبض على عناصر تكفيرية بعدد من ولايات الجمهوريّة

تمكنت فرق الأبحاث والتفتيش بمناطق نابل وسوسة وصفاقس وبن عروس بمشاركة مصالح التوقي من الإرهاب بأقاليم الحرس الوطني بهذه الجهات من إلقاء القبض على عدد من "العناصر التكفيرية" مفتش عنها لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي " وفق المتحدّث باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني .



وأوضح المتحدث في بلاغ نشره على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" اليوم السبت، ان الموقوفين صدرت في شأنهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات كما تم الاحتفاظ بهم تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية.



واضاف في هذا الصدد ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة المحمدية بإقليم الحرس الوطني ببن عروس تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي " وصادر في شأنه أحكام سجنية ، كما تم الاحتفاظ به تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية .



كما تمكنت الفرقة ذاتها من إلقاء القبض على عنصر متشدد قاطن ببن عروس، مفتش عنه لفائدة محكمة الإستئناف بتونس من أجل "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 4 أشهر.



و أضاف أنّ دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة (منطقة نابل) وبعد عملية رصد ومتابعة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري صادر في شأنه منشور تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم ارهابي وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنة.



وأكّد أنّ الإدارة العامة للحرس الوطني تواصل ملاحقة العناصر المجرمة الفارة من العدالة ومتابعة العناصر المتشددة المفتش عنها.



