ثلاثة أفلام تونسية في مهرجان مالمو للسينما العربية والمنتج توفيق قيقة عضوٌ في لجنة التحكيم

تسجّل السينما التونسية حضورها بثلاثة أفلام في الدورة 13 لمهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد التي ستقام من 28 أفريل إلى 4 ماي 2023.



ويشارك فيلم "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري في مسابقة الأفلام الطويلة، وهو روائي طويل تدور أحداثه في يوم واحد أثناء موسم جني التين، حيث يعمل مراهقون مع العمّال الأكبر سنًا، ويسرق الجيلان من الزمن وقتًا معًا يسترجعون فيه ذكريات الحب المفقود ويتشاركون الأحلام. وكان هذا الفيلم حاز عددا من الجوائز أهمها "التانيت الفضي" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لأيام قرطاج السينمائية 2022.



أما الفيلم التونسي الثاني المشارك فسيتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، وهو بعنوان "لحمي ودمي" لإيناس العرصي، وهو روائي قصير مدته 19 دقيقة تتمحور أحداثه حول الفتاة دنيا البالغة من العمر 19 سنة، والتي تغيرت حياتها في اليوم الذي أدركت فيه أنها حامل بعد أن كانت ضحية اغتصاب من قبل أحد جيرانها، فتسعى لإجهاض الحمل قبل فوات الأوان.



وسيُعرض الفيلم التونسي الثالث في مالمو خارج إطار المسابقة وهو الفيلم الروائي الطويل "معز الطريق الأسود" لمحمد علي النهدي، وهو عمل تدور أحداثه حول شاب يدعى معز عُرف في حيّه بارتكابه أعمال النشل والسرقة، ويتقاطع طريقه مع متشدّد ديني ليصبح ناشطا فيما بعد ضمن مجموعة إرهابية مسلحة تقوم بأعمال قتل مروّعة أبرزها الحادثة الإرهابية لمتحف باردو يوم 18 مارس 2015.



وستكون تونس ممثلة أيضا في عضوية لجنة تحكيم المهرجان ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من خلال المنتج السينمائي توفيق قيقة.



وتتضمن برمجة الدورة 13 لمهرجان مالمو للسينما العربية 45 فيلمًا (18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا)، من إنتاج 12 دولة عربية هي تونس والجزائر والمغرب ومصر والعربية السعودية والأردن ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين وقطر والسودان، مع شراكات إنتاجية من 11 دولة عربية وغربية.



وتضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، بينما سيتسابق 17 فيلما على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة.



وتقام على هامش المهرجان فعاليات الدورة التاسعة لأيام مالمو للصناعات السينمائية وذلك من 29 أفريل إلى 1 ماي حيث تم اختيار 13 مشاريع أفلام من 14 بلدا. وتحضر تونس بثلاثة مشاريع (إخراج أو مشاركة في الإنتاج) منها وثائقيين طويلين هما "صولو" لأمين بوخريص و"تونس-برلين" إخراج نضال قيقة . وفيلم بوخريص هو من إنتاج مشترك بينه وبين السويدي باسل مالاوي، أما فيلم نضال قيقة فهو من انتاج مشترك بين التونسية اسمهان لحمر والسويدي توماس برينان. كما تحضر تونس من خلال إنتاج مشروع ثالث لفيلم روائي طويل بعنوان "إلى تاركوفسكي" لفراس الخوري وهو من إنتاج مشترك تونسي فلسطيني إيطالي سويدي.





