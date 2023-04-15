فقرات متنوعة تؤثث الدورة الثالثة لسهرة ليالي المتاحف بمتحف دوز

يحتضن متحف دوز مساء اليوم الدورة الثالثة من سهرة ليالي المتاحف التي تنظمها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث تحت شعار "بيت الشعر" (أي الخيمة).



وأوضحت منسقة وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بمتحف دوز مريم بن عبد النور صباح اليوم لوات ان هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي اللامادي للجهة من لباس وأكلة تقليدية واغان بدوية من اجل المحافظة على هذا الموروث وتعريف الاجيال الناشئة بما تزخر به هذه الربوع من عادات وتقاليد متوارثة عن الاباء والاجداد.

وأشار ذات المصدر ان برنامج هذه السهرة يتضمن جولة بفضاء متحف دوز للتعرف على مكونات مختلف اروقته وما تجسده من عادات وتقاليد فضلا عن تنظيم جولة في معرض للصور الفوتوغرافية حول اللباس التقليدي لجهة المرازيق مع تنظيم عرض ازياء لنماذج من هذا اللباس يؤمنه مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية الكبرى بدوز.

كما يتضمن برنامج هذه السهرة تقديم عرض حول العادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان الكريم يتخلله مداخلات في شكل الغاز من الموروث الشعبي يؤمنها الشاعر بلقاسم عبد اللطيف ليتواصل البرنامج بعرض للاهازيج البدوية من تقديم المنصف الشاوش.

ويكون رواد متحف دوز على موعد هذه الليلة مع ورشة للاطفال ستخصص لصناعة نوع من "الحولي التقليدي" يعرف بـ "الملزقة " وهو نوع من الحولي خاص بالعروس يصنع من مادة القرنفل. ويفسح المجال إثر ذلك لتنظيم معرض للاكلات الشعبية المميزة لجهة المرازيق في شهر رمضان على غرار العصيدة والخبزة المرفوسة إلى جانب الفصلة مع حضور اللبن ومشروب اللاقمي.



