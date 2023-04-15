تونس تشارك كضيف شرف في الدورة 21 للمعرض الدولي للزيت "اكسبو ليفيا 2023"

تشارك تونس كضيف شرف في الدورة 21 للمعرض الدولي للزيت "اكسبوليفيا 2023"، المزمع انعقاده من 10 الى 13 ماي 2023، بمدينة جايين في اسبانيا، وفق بلاغ صادر، السبت،عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



ويعتبر معرض "اكسبوليفيا"، بحسب ذات المصدر، أحد أكبر المعارض في العالم المخصصة للترويج لقطاع الزيتون، ويهدف الى "تشجيع الارتقاء بالمنتجات التونسية في سلاسل القيمة العالمية".



وستكون المشاركة التونسيّة في هذا المعرض "فرصة مميزة للتواصل والاجتماعات بين الفاعلين التونسيين ونظرائهم الأجانب بحثا عن شراكة وفرص استثمارية جديدة".



يشار إلى أنّ تونس قد نجحت ترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق، لا سيما، في مجال زيت الزيتون المعلب.



وتميز زيت الزيتون التونسي المعلب بحصوله على 10 ميداليات جديدة، بما في ذلك 6 ميداليات ذهبية في مسابقة "جووب" الدولية لزيت الزيتون، التي عقدت يوم 11 افريل 2023 في اليابان و9 ميداليات في مهرجان نيويورك الدولي لزيت الزيتون "نييوك" موفى شهر مارس 2023.



وحصد زيت الزيتون التونسي عددا قياسيا من التكريمات الدولية خلال العامين الماضيين، وحصد 300 ميدالية سنة 2022 و214 ميدالية سنة 202، ليصنف ضمن العشر الاوائل عالميا للمرة الاولى، بحسب وزارة الصناعة.



وستشارك تونس خلال شهر جوان 2023 في المعرض الدولي للأغذية "عرض الصيف للاطعمة الفاخرة"، الذي سيقام بنيويورك، بعد نجاح مشاركة تونس في نسخة 2021، وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



