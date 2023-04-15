يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمناسبة عيد الفطر، بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام 21 و22 و23 أفريل 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم السبت.
رئاسة الحكومة: عطلة عيد الفطر ايام 21 و22 و23 افريل 2023
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