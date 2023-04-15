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رئاسة الحكومة: عطلة عيد الفطر ايام 21 و22 و23 افريل 2023

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 12:43 قراءة: 0 د, 10 ث
      
يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمناسبة عيد الفطر، بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام 21 و22 و23 أفريل 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم السبت.

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