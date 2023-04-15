فتح باب الترشح انطلاقا من 17 أفريل الجاري لانتقاء "أفضل أفكار المشاريع لسنة 2023" لمتكوني مراكز التكوين بولايات الجنوب

يفتح باب الترشح للمشاركة في النسخة الثانية من المسابقة الإقليمية لريادة الأعمال "أفضل أفكار المشاريع لسنة 2023" لفائدة المتكونين المرسمين بالسنة التكوينية 2022- 2023 بولايات قفصة وقبلي وتطاوين ومدنين وقابس وتوزر من 17 أفريل الجاري إلى غاية 3 ماي القادم على الساعة الخامسة مساء عبر التسجيل على المنصة الإلكترونية الموحدة للمبادرة الخاصة

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وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها أن هذه المسابقة التي تنظمها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتوجه الى المتكونين المرسمين بإحدى مراكز التكوين المهني العمومية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني أو لوكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي أو لوكالة التكوين في مهن السياحة أو بإحدى الاختصاصات المنظرة بالهياكل الخاصة للتكوين المهني.



و تهدف هذه المسابقة، التي تندرج في إطار تنفيذ مشروع "المبادرة من أجل التنمية" الذي يستهدف ولايات الجنوب، إلى ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى المتكونين بمراكز التكوين المهني العمومية والخاصة ومرافقتهم والإحاطة بهم وتطوير أفكار مشاريعهم.



-ولفتت الوزارة الى أن المترشحين للمسابقة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ينتفعون بمسار تكويني وتدريبي يؤمنه مختصون في المجال وتختتم المسابقة بتتويج أفضل أفكار المشاريع بجوائزعينية





ويشترط على المترشح أن يكون مرسما بالسنة التكوينية 2022-2023 و بإحدى مراكز التكوين المهني العمومية أو في مسار تكوين مهني منظر بإحدى الهياكل الخاصة للتكوين المهني بالغا من العمر 16 سنة فأكثر.



وأشارت الوزارة الى أنه سيتم تنظيم مخيم تدريبي للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من 27 إلى 30 ماي 2023 بجزيرة جربة مع التكفل بمصاريف الإقامة والإعاشة والتنقل من وإلى مكان المخيم.



