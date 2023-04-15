أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح للحصول على منح التشجيع على الإنتاج السينمائي لسنة 2023 التي تسند لدعم المشاريع في مجالات الكتابة أو إعادة الكتابة والإنتاج والإنهاء (طبقا للأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرخ في 19/03/2001) وحددت يوم 14 جويلية آخر أجل لإيداع الترشحات.



وجاء في بلاغ صادر أمس الجمعة أن ملفات الترشح يجب أن تتضمن مطلب ترشح باسم وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ وممضى ومختوم من قبل وكيل الشركة ويتضمن تحديد نوع المنحة المطلوبة.. كما يتعين إرسال المثبتات القانونية لإحداث الشركة المترشحة (نسخة من كراس الشروط –نسخة محينة من السجل التجاري لم يمض على استخراجها أكثر من 03 أشهر – نسخة من بطاقة التعريف الجبائية).، فضلا عن كل الوثائق المنصوص عليها بالأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرخ في 19/03/2001 حسب كل صنف من أصناف المنح مع إيداع نسختين ورقيتين للملف بمقر الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية.

ويجب أن يحتوي ملف الترشح كذلك على مذكرة توضيحية حول الإضافات التي أدخلت على السيناريو في صورة عرض الملف للمرة الثانية، وما يفيد القبول النهائي للمشاريع المتحصلة سابقا على منحة التشجيع على الكتابة أو إعادة الكتابة.

ويشترط في التقدم لإنجاز شريط روائي طويل أن يكون مخرجه متحصلا على بطاقة مهنية اختصاص مخرج كما يتعين صياغة التقديرات المالية بالدينار التونسي.

وينبغي أن يتضمن الملف أيضا وثيقة تفيد تسجيل حقوق الملكية الفكرية للسيناريو المقترح وترخيص في استغلال مصنف ادبي او فني من صاحب المصنف او من ينوبه.

و يتم ايداع الملفات وجوبا على الروابط التالية:

رابط الترشح لمنحة الحصول على الكتابة https://bit.ly/3L2hERG

رابط الترشح لمنحة الحصول على الانتاج https://bit.ly/3UD6UMC

رابط الترشح لمنحة الحصول على الإنهاء https://bit.ly/3MJ7UNf

وذكرت الوزارة في بلاغها بأن اللجنة لا تنظر في الملفات المخالفة لمقتضيات الفصل 18 من الأمر عدد 717 لسنة 2001 والتي لا تستجيب لشروط الترشح وآجاله المنصوص عليها. كما يقع استبعاد كل المطالب التي ليست في وضعية قانونية أو التي لا تحتوي على الوثائق المطلوبة أو التي ترد بعد الآجال المحددة بنص ھذا البلاغ أو التي لا تعتمد المنصة الإلكترونية المخصصة والمعتمدة من قبل الوزارة للغرض.





