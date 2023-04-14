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الهايكا تدعو نواب البرلمان إلى "الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة"

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نبّهت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، نواب مجلس الشعب إلى "ممارسات خطيرة التوجه شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى" وهي ممارسات قالت الهيئة إنها "دافعة إلى التضييق على حرية الصحفيين في أداء مهامهم"، داعية النواب إلى "الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة".

وعبّرت الهايكا في بيان لها اليوم الجمعة، عن "رفضها المس من حريّة التعبير وكذلك ما يتعرّض له الصحفيون والصحفيات في القطاعين العمومي والخاص، من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير".
وفي هذا الإطار شدّدت الهيئة على مساندتها للصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب، مندّدة في الآن ذاته وبشدة، ب"تحريض مسؤولين سياسيين وغيرهم، على تتبع الإعلاميين على معنى المرسوم 54"، وداعية القضاء إلى "تطبيق أحكام المرسومين 115 و116، كمرجعين مخصصين للعمل الإعلامي".
كما أكّدت هيئة الإتصال السمعي والبصري أنها "ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، رغم الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها"، حسب ما جاء في نص البيان.

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