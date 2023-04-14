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بي هاش بنك يحقق أرباحا بقيمة 118،710 مليون دينار لكامل سنة 2022

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 14:23 قراءة: 0 د, 18 ث
      
حقق بي هاش بنك أرباحا بقيمة 118،710 مليون دينار لكامل سنة 2022، وفق بيانات أصدرتها، الجمعة، بورصة تونس على موقعها.
وقرّر مجلس إدارة البنك، وفق المصدر ذاته، تنظيم جلسة عامة عادية يوم 29 أفريل 2023 لاعتماد هذه النتائج.
كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 1،200 دينار عن كل سهم. ويبقى هذا الاقتراح رهين مصادقة الجلسة العامّة العادية.


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