تونسية تحل في المركز الرابع مغاربيا و 64 عالميا في التصنيف الحديث للمجلة الأمريكية "فوربس" لأقوى قادة الرعاية الصحية

حلت التونسية سارة المصمودي في المركز الرابع مغاربيا و 64 عالميا في التصنيف الحديث للمجلة الأمريكية "فوربس" لأقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لسنة 2023 ضم رؤساء شركات الرعاية الصحية الأكثر تأثيرا من 11 دولة .



وتعد سارة المصمودي، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمخابر "ترياق" للأدوية، واحدة من أهم الكفاءات التونسية في مجال الرعاية الصحية حيث أسست مخابر أدوية سنة 1983 وشغلت منصب رئيس مجلس ادارة الشركة في 2022 كما شغلت سابقا رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية في تونس .



