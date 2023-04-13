أريانة : افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان خميس الحنافي للموسيقى التونسية

افتتحت مساء أمس الأربعاء بفضاء قاعة ''الحمراء'' للأفراح بقلعة الأندلس فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان خميس الحنافي للموسيقى التونسية بحفل للفنان الشاذلي الحاجي.



ويتواصل المهرجان الذي تنظمه دار الثقافة بقلعة الأندلس من 12 إلى 15 أفريل الجاري بمجموعة من العروض منها عرض يجمع بين الموسيقي والشعر يحييه عدد من فناني قلعة الأندلس وهم أسامة بن حميدة والشاعر حاتم بن حميدة والمطربتان بلقيس القلعي وردينة بن حسين (13 أفريل).



ويتابع الجمهور يوم الجمعة 14 أفريل عرضا موسيقيا لكورال دار الثقافة بقلعة الأندلس في حين تؤثث فرقة الفنان منير الغضاب سهرة الاختتام يوم السبت 15 أفريل رفقة صالح الحنافي وإيمان محمد.

والفنان خميس الحنافي ولد في 11 نوفمبر 1928 وتوفي سنة 2008 والتحق بالمعهد الرشيدي سنة 1944 وانضم إلى مجموعتها الصوتية وتتلمذ في حفظ المالوف والموشحات الأندلسية والأغاني العتيقة على الفنان خميس ترنان. كما درس المقامات العربية وشارك في جميع حفلات الرشيدية في المسرح البلدي وفي الحفلات التي تنقلها الإذاعة التونسية مباشرة من مقر الرشيدية. التحق في السبعينيات بالرشيدية كعازف عود ومنشد، كما تولى تدريس المالوف وعمل على نشره في أوساط الشباب.





