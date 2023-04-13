ممثلون عن هيئة الانتخابات والمطبعة الرسمية يتباحثون انجاز المطبوعات والمواد الحساسة الخاصة بالمواعيد الانتخابية القادمة

بحث اللقاء الذي جمع اليوم الخميس ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلين عن المطبعة الرسمية، في الترتيبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للإعداد الجيد لعملية إنجاز المطبوعات والمواد الحساسة الخاصة بالمواعيد الانتخابية القادمـة وخاصة الانتخابات المحليـــة وذلك على ضوء صدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023 والمؤرخين في 8 مارس 2023.



و أكد رئيس الهيئـة فاروق بوعسكر على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئـة لإحكام التنسيـــــق مع المطبعة الرسمية والاستعداد بشكل مبكر لحسن إدارة هذه العمليــة والاستفادة من الخبرة التي تم اكتسابها خلال المناسبات الانتخابية السابقــــة خاصة أن الانتخابات المحلية ستجري في أكثر من ألفي دائرة إنتخابية وهو ما سيضع رهانات جديدة على الهيئـة و شركائها.



من جانبه أشار الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية الى أن كافة مصالح المطبعة على أتم الجاهزيـة لإنجاز المطلوب ضمن الآجال المحــــــددة وبالدقة والمواصفات العالمية المطلوبــــة.



وحضر جلسة العمل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مرفوقا بنائبه، محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر والرئيس المدير العام للمطبعـة الرسمية المنصف العوادي والوفد المرافق له وبحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئـة.



