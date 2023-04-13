مباراة ودية: تعادل قوافل قفصة و نجم المتلوي 2 - 2

تعادل قوافل قفصة (الرابطة المحترفة الثانية) ونجم المتلوي (الرابطة المحترفة الاولى) بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء ودي، جمعهما ليلة أمس بالملعب الأولمبي بقفصة.

ويستعد الفريقان لاستئناف نشاط بطولتيهما.



يذكر أنّ قوافل قفصة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، يحتل المركز الثاني من منافسات المجموعة الثانية برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نادي حمام الأنف، وذلك بعد مضي 16 جولة.

أما نجم المتلوي الساعي لضمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى فهو يحتل المركز الثالث في مجموعة تفادي النزول بـ 9 نقاط و بفارق 5 نقاط عن منطقة الخطر، وذلك بعد مضي 4 جولات.





