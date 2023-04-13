توزر: تنفيذ قرار اخلاء لحوز عشوائي بالشبيكة من معتمدية تمغزة على مساحة 3410 هك

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر اليوم الخميس 13 أفريل 2023 جزءا من عقار دولي مصنف ضمن الأراضي الفلاحية الأخرى (صبغة صحراوية) على مساحة جملية تقدّر بـ 3410 هك، كائن بمنطقة الشبيكة من معتمدية تمغزة بولاية توزر تمّ الاستيلاء عليه من قبل مجموعة من المواطنين بصفة غير قانونية.



وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة أجهزة الدولة المتداخلة وذلك على إثر تنفيذ 03 قرارت إخلاء صادرة عن والي الجهة.



وقد تسلمت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر العقار المذكور إلى حين إعادة توظيفه في الدّورة الاقتصادية وفق التراتيب القانونية الجاري بها العمل.





