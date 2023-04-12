"النقاش في إطار اللجنة أدى إلى إضافة عدد من الأبواب والنقاط صلب مشروع النظام الداخلي للبرلمان" (تصريحات)

قال رئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، عماد أولاد جبريل، إن عمل اللجنة بخصوص مشروع التظام الداخلي للبرلمان، لم يسجّل أي خلافات بين أعضائها وإنما شهد نقاشا عاديا في سبيل تحسين صياغة المشروع".



وأضاف أولاد جبريل، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء على هامش الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه، أن النقاش صلب اللجنة، أتاح إضافة عدد من الأبواب إلى هذا المشروع، على غرار الباب المتعلق بالعلاقة بوسائل الإعلام والمجتمع المدني، فضلا عن الباب الذي خُصص لمدونة سلوك البرلمانيين.



وبيّن رئيس اللجنة أن عمل اللجنة كان يهدف إلى إعادة صياغة مشروع النظام الداخلي وهو ما جعل أعضاءها "يستأنسون بالأنظمة الداخلية السابقة للبرلمان التونسي العريق وبالتجارب المقارنة"، ملاحظا أن مشروع النظام الداخلي المعروض على الجلسة العامة، يعكس فلسفة يقوم عليها النظام السياسي الجديد بالبلاد ويستلهم فصوله من دستور الجمهورية الجديد.



وأوضح أن النظام الداخلي سينظّم العمل النيابي تحت قبّة البرلمان وسيقدّم هياكله الأساسية وهي الركيزة الأولى لانطلاق عمل مجلس نواب الشعب.



من جانبه أكد النائب وعضو لجنة النظام الداخلي، عبد الرزاق عويدات، أن عمل اللجنة "كان بغاية تجاوز الأخطاء والهنات التي كانت تشوب النظام الداخلي السابق وإضافة النقاط التي جاء بها دستور 2022، ومن ذلك التنصيص على اللجان القارة وحذف اللجان الخاصة، وفق ما ينص على ذلك الدستور الجديد.



وذكر أنه تمّ صلب اللجنة إثارة مسألة بعث "لجنة حُكماء" يتم تعيينها أو انتخابها، "لتنظيم عمل الجلسات العامة وتفادي الخلافات التي يمكن أن تعطل العمل التشريعي"، مشيرا إلى أن مشروع النظام الداخلي نصّ على وضع عدد من الإجراءات تتعلق بالخصم في منح النائب الذي يُعطّل العمل البرلماني.



كما أفاد بأنه تم الحرص على "تجويد العمل البرلماني، خاصة في الجلسات العامة، عبر تنظيم نقاط النظام والتقليص من عددها، فضلا عن إضافة آلية نقطة الاستيضاح التي يمكن أن يعتمدها النائب لتسهيل عمله خلال الجلسات العامة".





