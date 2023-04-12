"معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتدارس آفاق التعاون التونسي الإيطالي"، أبرز محاور زيارة وزير الخارجية إلى إيطاليا

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الأربعاء، زيارة عمل بيومين إلى ايطاليا، وذلك بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، انطونيو تاياني.



وقالت الوزارة في بلاغ لها إن هذه الزيارة ستكون مناسبة للتطرق إلى "السبل الكفيلة بمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق مقاربة شاملة تخدم المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين وتساهم في النهوض بالهجرة النظامية والدائرية ودفع نسق الاستثمار وتنمية المناطق الداخلية وخلق مواطن الشغل لفائدة الشباب".



كما تعد "مناسبة للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لدفع التعاون بين البلدين، في كافة المجالات والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الفاعلة، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين".



ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الزيارة "تدارس آفاق التعاون التونسي الإيطالي، على المستوى الأورومتوسطي والإتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية.



