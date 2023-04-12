قابس: شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي تصدر دليلها الثالث حول اليقظة العلمية والتكنولوجية

في اطار مهامها المتعلقة منها بتأسيس ثقافة اليقظة العلمية والتكنولوجية بالجهة، أصدرت شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس بالتعاون مع جامعتي قابس وقفصة وبدعم من المركز الفرنسي بتونس، دليلها العملى الثالث حول هذه اليقظة.



ويحتوي الدليل، وفق ما صرح به الرئيس المدير العام للشركة محمد الرزاق الجدي ل "وات"، على 06 أجزاء تم فيها تناول مفهوم اليقظة العلمية والتكنولوجية وأهدافها وأصنافها والقواعد العملية والمصادر المعتمدة لانجاحها والتوجهات الحالية والمستقبلية لوسائل البحث عن المعلومات المتعلقة بها والموارد المالية الضرورية لتركيز الاليات الفعالة لتحقيقها والتكوين والرسكلة في هذا المجال.



ويهدف اعداد هذا الدليل الى مزيد التحسيس بأهمية وتحديات اليقظة العلمية والتكنولوجية للأشخاص والمؤسسات بمختلف أنواعها وتمكين المستخدمين لها من أداة عملية لتركيزها ومساعدة المستعملين لها وخاصة المهندسين والمهنيين والباحثين والطلبة على تطوير مهاراتهم ومواكبة اخر المستجدات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بها واثراء المراجع والمصادر المهتمة بهذه اليقظة.



وتقوم حاليا شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس باعداد دليل جديد حول النجاعة والتحول المائي، وذلك بمناسبة تنظيمها في ديسمبر القادم للملتقى الدولي الأول حول " الماء في الصحراء: ابن الشبط مهندس المياه بالجريد ".



