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وزير التربية: إصلاح التعليم سينطلق باستشارة إلكترونية لتحديد ملامح مدرسة تونس الجديدة

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 07:48 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفاد وزير التربية، محمد على البوغديري، لدى لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا عن المنظمة التونسية لتربية والاسرة، بأن إصلاح التعليم سينطلق باستشارة إلكترونية تكون المعطيات المجمعة منها والمعالجة مادّة أوّلية لتحديد ملامح مدرسة تونس الجديدة.

وعبّر البوغديري عن تقديره لمساهمة المجتمع المدني في الجهود التربوية والتعليمية، مؤكدا أن التعليم أصبح في صدارة اهتمامات الدولة.

وتناول اللقاء رسالة المنظمة التونسية لتربية والاسرة وانصهارها في رسالة وزارة التربية وعراقتها من بين المنظمات الوطنية، قدم خلالها رئيس المنظمة، محمود مفتاح، بسطة عن تاريخها ومساهماتها في مسار الحوارات الوطنية للاصلاح، وفق بلاغ للوزارة.


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